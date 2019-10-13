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İklim aktivisti Greta Thunberg, terör örgütü YPG'ye destek verdi

Birleşmiş Milletler'de "Çocukluğumu çaldınız" sözleriyle meşhur olan İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, sosyal medyada yaptığı paylaşımla terör örgütü YPG'nin yanında olduğunu gösterdi.

13.10.2019 11:09

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Great Thunberg, Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine hitap etti ve iklim değişikliği konusunda yeterli adım atmadığını "Çocukluğumu çaldınız" sözleriyle liderleri sert bir dille eleştirmişti. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı süreçte YPG'nin iklim değişikliğine yönelik sözde aktivistleri Greta Thunberg bir paylaşımda etiketledi. Etikete cevapsız kalmayan aktivist, YPG'ye destek verdi.

AKTİVİST, TERÖRİSTLERİ PAYLAŞTI

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte özellikle sosyal medyadan propaganda yapan terör örgütü sempatizanları, Batı kamuoyunu etkilemek için türlü oyunların içine giriyor. Terör örgütü YPG militanları Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı süreçte iklim değişikliği paylaşımı yapıp Greta Thunberg'i etiketledi. Etikete karşılık veren aktivist paylaşımda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsveçli çevre aktivisti Great Thunberg, Birleşmiş Milletler'de (BM) dünya liderlerine hitap etti ve iklim değişikliği konusunda yeterli adım atmadığını söylediği liderleri sert bir dille eleştirdi. New York'taki BM İklim Zirvesi'nde çok duygusal bir konuşma yapan Thunberg, "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" demişti.

Çevre aktivisti Greta ThunbergÇevre aktivisti Greta Thunberg'den dünya liderlerine: Boş laflarınızla çocukluğumu çaldınız

İklim aktivisti Greta Thunberg, terör örgütü YPG'ye destek verdi

Politika, Dünya, Güncel

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