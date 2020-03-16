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İklim Değişikliği: 2020 kışında sıcaklık rekoru kırıldı

Kutuplar hâlâ soğuk, ancak hızla ısınıyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden alınan son verilere göre, rekorlar kitabını güncelleme zamanı geldi.

16.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:19
İklim Değişikliği: 2020 kışında sıcaklık rekoru kırıldı
Kutuplar hala soğuk, ancak hızla ısınıyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden alınan son verilere göre, rekorlar kitabını güncelleme zamanı geldi.

Geçtiğimiz Şubat ayı, yalnızca dünyanın gelmiş geçmiş en sıcak ikinci Şubat ayı değildi. Avrupa'da Aralık ayı başından Şubat sonuna kadarki tüm kış dönemi boyunca sıcaklık 1981-2010 ortalamasının 3,4 santigrat derece üzerindeydi. Böylelikle bu kış sıcaklık rekoru kırıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Copernicus, Dünya

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