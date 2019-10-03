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İklim değişikliği aktivistleri İngiltere Maliye Bakanlığı binası yerine birbirlerini boyadı

İngiltere Maliye Bakanlığı binasına protesto amaçlı sahte kan püskürtmek isteyen eylemciler, hortumun hakimiyetini kaybedince yanlışlıkla birbirlerini boyadı. Saniye saniye kaydedilen anlar güldürdü.

03.10.2019 22:41

İngiltere'de iklim aktivistleri küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto gösterilerine devam ediyor. İngiliz Maliye Bakanlığı binasının ön cephesine sahte kan püskürtmek için bir itfaiye aracıyla gelen iklim aktivistleri, hortumun hakimiyetini kaybetmesiyle birbirlerini boyadı. Güldüren anlar kameralara yansıdı.

BAKANLIK BİNASINI HEDEF ALMIŞLARDI

Bugün aktivistler, İngiliz Maliye Bakanlığı binasının önüne küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla itfaiye aracıyla ön cepheye sahte kan püskürtmek için geldi.

BİNA YERİNE PROTESTOCULARI BOYADI

Dört eylemci "İklim ölümünü finanse etmeyi durdur" yazan pankartı asılı itfaiye aracıyla bakanlık binasını kırmızıya boyamak isterken, hortumu tutan eylemcinin hakimiyetini kaybetmesiyle bina yerine protestocuları boyadı.


İklim değişikliği aktivistleri İngiltere Maliye Bakanlığı binası yerine birbirlerini boyadı

İngiltere, İtfaiye, Dünya, Güncel

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