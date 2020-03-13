İklim değişikliği, Avrupa tarımını önümüzdeki yıllarda nasıl değiştirecek?
Avrupa iklimi ısınırken ve mevsimler değişirken tarımın buna uyum sağlaması gerekiyor: iklim verileri çözümün bir parçası olabilir.
13.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:31
Önce Sibirya 'dan gelen soğuk hava dalgası, İtalya 'daki zeytinlikleri vurdu. Sonra aşırı sıcaklar ve yağmursuz günlerle kavurucu yaz geldi. Bunu ekim ve kasımdaki seller ve aşırı yağışlar izledi. Sektör dergisi Olive Oil Times'a göre 2018'de İtalya'da zeytin rekoltesi yaklaşık yüzde 57 azaldı. Diğer tarım ürünleri ve meyve ağaçları da etkilendi. Ardından 2019'da İspanya'da kuraklık, tarımsal üretimin yüzde 44 oranında düşmesine neden oldu.
Avrupa Çevre Ajansında iklim değişikliğinin etkileri ve buna uyum konusunda çalışmalar yürüten Dr. Blaz Kurnik, hava ve iklimdeki aşırılıkların yanı sıra sıcaklık ve yağışlardaki değişikliklerin de Avrupa'da tarımsal üretimi ve canlı hayvan verimliliğini etkilediğine dikkat çekiyor. Dr. Kurnik, şunları söylüyor Açıklaması
Avrupa Çevre Ajansında iklim değişikliğinin etkileri ve buna uyum konusunda çalışmalar yürüten Dr. Blaz Kurnik, hava ve iklimdeki aşırılıkların yanı sıra sıcaklık ve yağışlardaki değişikliklerin de Avrupa'da tarımsal üretimi ve canlı hayvan verimliliğini etkilediğine dikkat çekiyor. Dr. Kurnik, şunları söylüyor Açıklaması
Kaynak: Euronews.com
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