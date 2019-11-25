İklim değişikliği - BM: Sera gazı salımı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımı yoğunluğunun 2018'de rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. DMÖ, geçen yıl sera gazı salımı yoğunluğunun 2017'ye kıyasla yaklaşık 1 arttığını açıkladı.

DMÖ'nün verilerine göre artış oranı, son 10 yılın ortalamasının üzerinde.

Örgüt, Sanayi Devrimi'nin başlangıcı sayılan 1750'ye kıyasla sera gazı salımı yoğunluğunun yüzde 47 fazla olduğuna da dikkat çekti.

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Paris İklim Sözleşmesi'nin ardından verilen sözlere rağmen, atmosfere sera gazı salınımında düşüş olduğuna dair hiçbir işaret yok" dedi.

Taalas, "Bu da uzun vadede gelecek nesillerin, iklim değişikliğinin yol açacağı hava sıcaklığının artması, deniz su seviyesinin yükselmesi, deniz ve kara ekolojik sistemlerinin bozulması ve olağanüstü hava koşulları gibi ciddi etkileriyle karşılaşacağını gösteriyor" diye konuştu.

Dünya'da mevcut sera gazı salımı düzeyinin en son 3-5 milyon yıl önce görüldüğünü kaydeden Taalas, o dönemde deniz seviyesinin mevcut düzeyden 20 metre yukarıda olduğunu vurguladı.

DMÖ son verileri, önümüzdeki hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak BM İklim Zirvesi öncesi açıkladı.

Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 2 yıl önce ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti.

Trump bu kararına gerekçe olarak, "anlaşmanın diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj sağlamasını" göstermişti.

ABD, Çin'den sonra dünyada atmosfere en fazla sera gazı salan ikinci ülke.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla imzalanan anlaşmada, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda uzlaşılmıştı.

Anlaşmada imzası olan ülkeler, küresel sera gazı salımını düşürmeyi hedefliyor.