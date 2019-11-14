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İklim değişikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor

Hava ve beslenme kalitesini giderek daha fazla etkileyen iklim değişikliğinin, çocukların sağlığı için yaşam boyu risk oluşturacağı öngörülüyor.

14.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:28İklim değişikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor
Hava ve beslenme kalitesini giderek daha fazla etkileyen iklim değişikliğinin, çocukların sağlığı için yaşam boyu risk oluşturacağı öngörülüyor.
Uluslararası tıp dergisi Lancet'in "Lancet Geri Sayım 2019 Raporu"na göre, gelecek neslin sağlığının korunması için enerji sektöründe dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Küresel ısınmanın en fazla 1,5 derece ile sınırlanması için karbondioksit emisyonlarında 2019-2050 döneminde yıllık en az yüzde 7,4 azaltım gerekiyor.
Hava ve beslenme kalitesini giderek daha fazla etkileyen iklim değişikliğinin mevcut haliyle devam ettiği durumda, bugün doğan bir çocuğun 71 yaşında yaklaşık 4 derece ısınmış bir dünya ile karşılaşma riski bulunuyor.
Bugün doğan bir çocuk, fosil yakıtlar ve artan sıcaklıkların etkisiyle ergenlik ve yetişkinlik dönemleri boyunca daha fazla toksik hava solurken, hava kalitesinin kötüleşmesinin akciğer ve kalp sorunlarını tetikleyeceği öngörülüyor. İklim değişikliğine bağlı olarak bulaşıcı hastalıklardaki artıştan en çok etkilenecek kesimin de çocuklar olacağı tahmin ediliyor.
Fosil yakıt tüketim teşviki, 430 milyar dolara ulaştı
Rapora göre, küresel ölçekteki fosil yakıt tüketimi teşvikleri, 2018'de 430 milyar dolara ulaştı. Artan emisyonlar sebebiyle kötüleşen hava kalitesi, 2016'da dünyada 2,9 milyon erken ölüme yol açtı. Küresel ölçekte hava kirliliğine bağlı ölü sayısı toplam 7 milyona ulaştı.
Türkiye'de ise hava kirliliği 2016'da 26 bin kişinin erken ölümüne sebep oldu.
Rapora göre, dünyadaki 7,5 milyar insanın iklim değişikliğiyle mücadele etmesi gerekiyor. Hükümetlerin ve iş dünyasının da Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşılması için daha cesur adımlar atması ve taahhütlerini yenilemesi bekleniyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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