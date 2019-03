İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı Konferansı

Kaynak: İHA

"Trakya Bölgesi'nde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi" kapsamında kapanış konferansı düzenlendi.Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yararlanıcısı olduğu "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı" dahilinde "Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" başlıklı projede durum değerlendirmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde konferans gerçekleştirildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferansta açılış konuşmasını Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan yaptı. İklim değişikliğinin korkunç boyutlara ulaştığını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Aslan, "Yaşlı gezegenimiz, üzerinde barındırdığı sayısız canlı türleri arasında en çok biz insanoğullarından çekmiştir, maalesef çekmeye de devam ediyor. 11 bin yıl önce insanoğlunun yerleşik hayata geçerek başlattığı tarımsal üretim ve yaklaşık 250 yıl önce başlayan sanayi devrimiyle iklim değişikliğinin fitili ateşlenmiştir. İnsanoğlu, tabiatla girdiği mücadelede galip geldikçe, maalesef doğal tahribat hat safhalara ulaşmıştır. Günümüzde insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen enerji ihtiyacı iklim değişikliğini korkunç ve geleceğimizi ciddi anlamda tehdit eder boyutlara ulaştırmıştır. İnsanoğlunun fiziksel ihtiyaçları sınırlı ve kolay karşılanabilirdir. Ancak uygarlıklar geliştikçe insanoğlu canavarlaşmış ve doyumsuz bir varlık haline gelmiştir. Maalesef doyumsuzluğun bu acı faturası da doğamıza kesilmektedir" dedi.Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Ahmet İstanbulluoğlu ise, projenin bölgenin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirterek faydalı olmasını temenni etti."Maalesef her geçen gün gezegenimizi yaşanamaz hale getiriyoruz"İnsanoğlunun dünyayı her geçen gün daha yaşanamaz hale getirdiğini söyleyen Tekirdağ Vali Yardımcısı Şahin Aslan, "Şüphesiz ki insan türü, üzerinde yaşadığı gezegeni en çok örseleyen, en çok darbeleyen ve en çok zarar veren bir türdür. Bizler bu gezegenimizi maalesef her geçen gün daha fazla yaşanamaz hale getiriyoruz. Doğal kaynaklarımızı hem tüketerek hem de kirleterek diğer paydaşlarımızın aleyhine hızla bir kullanım alanı genişletiyoruz. Ama bir noktadan sonra da kendi kendimize zarar veriyoruz. Gerek doğayı tahrip etme, gerek kaynakları tüketme yoluyla iklime onarılamaz zararlar veriyoruz. İnsanımıza doğa ile savaşarak kendi sonumuzu getirdiğimizi anlatmamız lazım. Bu açıdan böylesine projeler büyük önem arz ediyor. El birliği ile geleceğimiz adına yaptığımız projemizin faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.İklim değişikliğine karşı dört koldan mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Plansız sanayileşme, hızlanan kentleşme ve fosil yakıtların kullanımının artmasından dolayı yaşanan iklim değişikliği insanlığın ve tüm canlıların varlığını tehdit eden ciddi bir sorundur. Yapılan bilimsel araştırmalar küresel iklim değişikliğinin ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından projenin tanıtımını konu alan ikinci oturuma geçildi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya Bölgesi'nde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.İklim değişikliğinin etkilerini anlattılarDaha sonra İklim Değişikliğinin Etkileri konusunda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün, konuşma gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin geleceğimizi ciddi şekilde tehdit ettiğine değinen Prof. Dr. Görgün, iklim değişikliğinin ulaştığı boyutları anlattı.Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asude Hanedar ise, TR21 Trakya Bölgesi İklim Değişikliği Sonuçları konusunda gerçekleştirdiği sunumda iklim değişikliğinin Trakya Bölgesi'ne etkilerini katılımcılarla paylaştı.Sonrasında İklim Değişikliği ve TR21 Trakya Bölgesi Ekstrem İklim Olayları konusunda söz alan İklim Uzmanı Ferat Çağlar, konu hakkındaki deneyimlerini anlattı.Proje Veri Toplama ve İşleme Koordinatörü Dr. Bahadır Altürk de İklim Değişikliğinin TR21 Trakya Bölgesinde Tarımsal Üretime Etkisi konusunda sunum gerçekleştirdi. Dr. Altürk, konu hakkında görsel sunu eşliğinde bilgiler paylaştı.Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Görevlisi Dr. Erdem Bahar, proje süresince TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişimi ve Tarım Konusunda Yürütülen Araştırmalar hakkında detay bilgiler verdi.Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu da İklim Değişikliği Sürecinde TR21 Trakya Bölgesi Tarımı konusunda bir sunum gerçekleştirdi ve sunumun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.İklim Değişikliğinin TR21 Trakya Bölgesinde Su Kaynakları Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi konusunda söz alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Karakaya, konu hakkında önemli bilgiler verdi ve projenin hayırlı olmasını temenni etti.Programda son olarak Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje İklim Değişikliği Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Albut ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, 1,5 yıldır sürdürülen proje hakkında genel bir değerlendirme yaparak basın bildirisi okudu.Konferans katılımcıların proje hakkındaki sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.Konferansa, Tekirdağ Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, TESKİ Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, akademisyenler, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile davetliler katıldı. - TEKİRDAĞ