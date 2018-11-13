İklim Değişikliği ve Nükleer Silahlara Dikkat Çekmek İçin Fransa'dan Bisikletiyle Erzincan'a Geldi

İklim değişikliği ve nükleer silahlara dikkat çekmek için Fransa
'dan bisikletiyle Erzincan
'a geldi
ERZİNCAN - Fransız Elektronik Teknisyeni David Ligouy, iklim değişikliği ve barışa dikkat çekmek için güneş enerji panelleri ile çalışan elektrikli üç tekerli Trikeverde model bisiklet ile günde 100 kilometre yaparak Fransa'dan Erzincan'a geldi. Bisikletle, İsviçre
, Almanya
, Avusturya
, Slovakya
, Macaristan
, Ukrayna
, Romanya
, Bulgaristan
, Makedonya
, Yunanistan
ve 12. ülke olarak Türkiye
'ye gelen David Ligouy, hedefinin 8 bin kilometre yaparak Arnavutluk
ve Hırvatistan
ile tur yaparak 14 ülkeye ulaşmak, temiz çevre barışı ve iklimi korumak olduğunu söyledi.İklim değişikliği ve barış için pedal çeviren 47 yaşında ki Fransız David Ligouy, 14 ülkeyi güneş enerji panelleri ile çalışan elektrikli üç tekerli Trikeverde model bisiklet ile giderek dikkat çekmek istiyor. Erzincan'da ilk durağı Gençlik Merkezi olan David Ligouy burada öğrencilere bisikleti ve amacı hakkında bilgiler verdi. Gençlik Merkezi ziyaretin ardından Şehit Jandarma
Er Fatih Çaybaşı
Ortaokulunda öğrenciler ile buluşan Fransız Bisikletçi David Ligouy, burada tercüman aracılığı ile öğrencilerin sorularını yanıtladı.İklim değişikliği ve nükleer silahlanmaya karşı dikkat çekmek amacıyla yola çıktığını belirten Fransız bisikletçi David Ligouy "Bu bisikleti dünyada ki nükleer savaşlara karşı neler yapabilirim düşüncesi ile yaptım. Silahlanma yarışı çok fazla paraya mal oluyor ve biz bu parayı daha faydalı işler için kullanabiliriz. Barışa ve iklim değişikliğinin önlenebilmesi için çalışmalıyız. Yaklaşık 4 ay önce pedal çevirmeye başladım. Bu benim ilk bisiklet ile seyahatimdi. Erzincan'da beni Bisikletliler Derneğinin gençleri karşıladı. Hedefim 2 bin kilometre yol gitmekti fakat şimdiden 8 bin kilometreyi geçtim.16 ülke gezdim ve bu seyahatin ne zaman biteceğini bilmiyorum" dedi.Yapılan ziyaretlerin ardından Fransız David Ligouy, Polanya'da yapılacak olan İklim Konferansına katılmak üzere hareket etti.