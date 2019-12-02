Haberler » Güncel » İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması - Haber

İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin "iklim değişikliğiyle mücadelesini geri dönüşü olmayan bir yola sokmak için gelecek mart ayında Avrupa Parlamentosu'na bir yasa sunacaklarını" açıkladı.

02.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:44İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması
Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB'nin "iklim değişikliğiyle mücadelesini geri dönüşü olmayan bir yola sokmak için gelecek mart ayında Avrupa Parlamentosu'na bir yasa sunacaklarını" açıkladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan AB Komisyonunun yeni başkanı Von der Leyen, "Avrupa iklim yasasını çıkaracaklarını" söyledi.
İklim Değişikliği Zirvesi'nin genel kurulunda konuşan Von Der Leyen, AB'nin iklim değişikliğine karşı önlemlerini ilk kez Avrupa yasası olarak geri dönüşü olmayan bir çizgiye taşıyacaklarını duyurdu.
AB Komisyonu Başkanı, çıkaracakları yasayla AB ülkelerinin temiz ve uygun bir enerji kullanımına geçeceğini, enerji dolaşımını güçlendireceğini ve biyoçeşitlilik stratejisi oluşturacağını ifade etti.

Avrupa Birliği, Ursula, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:53 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:52 Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı "Engelsiz Müzikal" sahnelendi - Haber
19:52 Tekirdağ tbmm başkanı şentop geleneksel tıp merkezi açılışına katıldı - Haber
19:52 Kütahya-kazanın ardından mahalleli yolu kapattı - Haber
19:47 Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
18:58 İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı
18:46 Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
2.12.2019 20:02:13