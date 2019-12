İklim Değişikliği Zirvesi'nde Türkiye standı açıldı

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılan Türkiye 'nin standı açıldı.Şili'deki şiddet olayları nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'e alınan COP25'e katılan 197 ülke arasında standı bulunan ender ülkelerden biri de Türkiye oldu."Harekete geçme zamanı" sloganıyla başlayan COP25'te 250 metrekarelik bir stant kuran Türkiye, buzlar arasında eriyen 18 kilogram ağırlığındaki bir dünya maketi ve 7 kıtanın iklim değişikliğinden etkilenme süreçlerini anlatan dijital yazılımlar kullandı.Dünyaya "zaman geçiyor iklim değişikliğine karşı harekete geç" mesajı veren Türkiye standının açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay yaptı.Bakan Kurum, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğiyle mücadelede topyekun hareket etmek durumundayız. Bunu, (harekete geç) etiketiyle bugünden itibaren duyuracağız." dedi.Küresel ısınmayı en iyi şekilde anlatacak bir stant hazırladıklarını söyleyen Kurum, "Bugün baktığımızda dünyamızda deniz suyu seviyesi 19 santimetre, hava sıcaklığı da 1,5 santigrat derece artmış durumda. buzullar eriyor. Buna karşı biz de ülke olarak çok önemli tedbirler alıyoruz." şeklinde konuştu.Kurum, Yeşil İklim, Ekolojik Koridor, Millet Bahçesi, Sıfır Atık ve Plastik Poşet projelerini hatırlatarak Karadeniz'de açıkladıkları iklim değişikliği eylem planını diğer 6 bölgeye de yayacaklarını ve ülkeyi doğal afetlere karşı daha hazır hale getireceklerini vurguladı.Türkiye'de 2021'de cam, metal, karton ambalajlarıyla ilgili depozito uygulamasına geçileceğini kaydeden Kurum, "Depozito sistemi ve ham madde oranını artırarak şu an yüzde 17'lerde olan geri dönüşümü yüzde 35'lere çıkaracak adımları atacağız. Ülkemizi iklim değişikliğine karşı her sektörde hazır hale getirecek eylem planlarını hazırlıyoruz. Bu sadece şehirleri değil diğer unsurları da ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin Ek 1 listesinden çıkarılma talebiDiğer yandan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesinden çıkarılması talebini COP25'te de gündeme alınmasını istediğini kaydeden Kurum, "Ülkemize yapılan bir haksızlık var. Ülkemiz şu an Paris Anlaşması'nda gelişmiş ülkelerin olduğu Ek 1 sınıfında yer alıyor. Talebimiz ülkemize yapılan haksızlığın giderilmesi ve Ek 1 listesinden çıkarılmasıdır. Bunu hem BM'ye hem de dönem başkanı sıfatıyla Şili'ye ilettik." dedi.İkili görüşmede, Türkiye'nin tutumunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Sayın Guterres, ülkemize yapılan haksızlığı kabul ediyor. Bu noktada, Sayın Guterres de Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve iklim finansmanına erişim ve taahhütler noktasında gelişmekte olan ülkelerle aynı muameleyi görmesi gerektiğini ifade etti." diye konuştu.Kurum, "BM Genel Sekreteri'nin Türkiye'ye yapılan haksızlığın giderilmesi konusunda diğer ülkelerle görüşerek Türkiye'nin talebine pozitif anlamda katkı sağlama sözü verdiğini" kaydetti.Bakan Kurum, Şilili mevkidaşı Carolina Schmidt'in de Türkiye'nin talebini olumlu karşılayarak benzer vaatleri verdiğini ifade etti.Türkiye'nin Ek 1 listesinden çıkarılma talebinin 197 ülkenin oy birliğiyle kabul edilmesi gerektiğini de belirten Bakan Kurum, "Bu uzun soluklu bir süreç ve buradaki mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'nin Ek 1 listesinden çıkarılması için diğer ülkelerle görüşerek oy birliğini sağlayacak adımları atacağız." dedi.Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde Yeşil İklim Fonu olmasa bile BM nezdindeki diğer fonlardan yararlanabilmesi için birçok bakanlık aracılığıyla ortak çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Kurum, şunları kaydetti:"Burada, hem iklim değişikliğiyle ilgili mücadele adımını atacağız hem de bununla bağlantılı olarak yurt dışı finans kaynaklarından uzun vadeli, düşük faizli krediler temin etmek suretiyle şehirlerimizi hazır hale getirmeye çalışacağız."Bakan Kurum'un COP25'in açılışına katılmasının ardından öğleden sonra Türkiye'ye dönmesi, 9 Aralık'ta Madrid'e tekrar gelerek İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılması öngörülüyor.