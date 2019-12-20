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İklim değişikliğine dikkat çekip Başkan Acar ile röportaj yaptılar

İklim değişikliği projesi kapsamında Mehmet Saka İlkokulu öğrencileri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret edip röportaj yaptı.

20.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:33 İklim değişikliğine dikkat çekip Başkan Acar ile röportaj yaptılar
İklim değişikliği projesi kapsamında Mehmet Saka İlkokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret edip röportaj yaptı.

"İklim Değişikliğine Dur De!" (Stop Climate Change) isimli eTwinning projesi kapsamında Mehmet Saka İlkokulu öğrencileri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti. Acar, makamında ağırladığı öğrencilerle iklim değişikliği üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. "İklim değişikliği nedir?", "İklim değişikliğinin sebepleri nelerdir?", "İklim değişikliği sonuçları nelerdir?" gibi soruları cevaplayan Acar, öğrencilerden tam not aldı.

Projeye verdiği destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür eden Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Funda Kurtkaya, "İklim değişikliği; gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Hem fiziksel hem de ekonomik zararlara yol açan kötü hava koşulları daha da sıklaşacaktır ve ülke ekonomileri de farklı bir iklimle başa çıkmanın getireceği yüksek maliyetler karşısında çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekler. Tüm bu etkileri göz önünde bulundurarak projemizle iklim değişikliğine karşı bir dur demek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Serkan Acar, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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