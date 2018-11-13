İklim Değişikliğine Dikkat Çekmek İçin Fransa'dan Yola Çıktı

Fransız Elektronik Teknisyeni David Ligouy, iklim değişikliği ve barışa dikkat çekmek için güneş enerji panelleriyle çalışan elektrikli üç tekerli bisikletiyle Erzincan
'a geldi. Bisikletle, İsviçre
, Almanya
, Avusturya
, Slovakya
, Macaristan
, Ukrayna
, Romanya
, Bulgaristan
, Makedonya
, Yunanistan
'dan geçerek Türkiye
'ye gelen David Ligouy, hedefinin 8 bin kilometre yaparak Arnavutluk
ve Hırvatistan
ile 14 ülkeye ulaşmak, temiz çevre barışı ve iklimi korumak olduğunu söyledi. İklim değişikliği ve barış için pedal çeviren 47 yaşındaki Fransız David Ligouy, güneş enerji panelleri ile çalışan elektrikli üç tekerli trikeverde model bisikletle geziyor. Erzincan'da ilk durağı Gençlik Merkezi olan David Ligouy burada öğrencilere bisikleti ve amacı hakkında bilgiler verdi. Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Şehit Jandarma
Er Fatih Çaybaşı
Ortaokulunda öğrencilerle buluşan Fransız bisikletçi David Ligouy, burada tercüman aracılığıyla öğrencilerin sorularını yanıtladı.
"4 AY ÖNCE PEDAL ÇEVİRMEYE BAŞLADIM"
İklim değişikliği ve nükleer silahlanmaya karşı dikkat çekmek amacıyla yola çıktığını belirten Fransız bisikletçi David Ligouy "Bu bisikleti dünyadaki nükleer savaşlara karşı neler yapabilirim düşüncesi ile yaptım. Silahlanma yarışı çok fazla paraya mal oluyor ve biz bu parayı daha faydalı işler için kullanabiliriz. Barışa ve iklim değişikliğinin önlenebilmesi için çalışmalıyız. Yaklaşık 4 ay önce pedal çevirmeye başladım. Bu benim ilk bisiklet ile seyahatimdi. Erzincan'da beni Bisikletliler Derneğinin gençleri karşıladı. Hedefim 2 bin kilometre yol gitmekti fakat şimdiden 8 bin kilometreyi geçtim. 16 ülke gezdim ve bu seyahatin ne zaman biteceğini bilmiyorum" dedi. Ziyaretlerin ardından Fransız David Ligouy, Polanya'da yapılacak olan İklim Konferansına katılmak üzere hareket etti.
(İHA)