İklim değişikliğine dur dediler

8-9 yaşları arasındaki 25 öğrenci ile atölye düzenleyen Bilim Deney Merkezi yetkilileri, çocuklara sera etkisi ve küresel ısınmanın sebep olduğu etkenler hakkında bilgi verdi.

Ardından "Küresel iklim değişikliği nasıl önlenebilir?" konusunda çocuklarla birlikte beyin fırtınası yapılarak çözüm önerileri geliştirildi. Atölye çalışmasında, iklim değişikliğinin sonuçları olan orman yangınlarının ve doğal afetlerin artması, mevsim değişikliği, buzulların erimesi ve hayvan nesillerinin risk altına girmesi konularında çocuklar kendi sloganları ile pankartlarını hazırladılar. Yapılan etkinlikle birlikte çocuklarda küresel iklim değişikliği farkındalığı ve grup çalışması bilinci geliştirildi.