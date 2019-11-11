İklim değişikliğinin denizlere etkisi konuşulacak

Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sorunu 13 Kasım Çarşamba günü 'iklim değişikliğinin denizlere etkisi ve denizcilik sektörü' başlıklı kurultayda tartışılacak. İklim sorununa karşı gösterdiği duyarlılıkla tanınan 12 yaşındaki Samra Samer etkinliğe katılarak iklim grevinin nedenlerini ve amaçlarını anlatacak.

Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi'nin iş birliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın desteği ile denizcilik sektöründe ikinci kez düzenlenecek olan 'İklim Değişikliği Kurultayı' son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sorununu gözler önüne sermeyi hedefliyor. Doğal felaketler nedeniyle her yıl 26 milyon kişinin yerinden olduğu ve önümüzdeki 35 yıl içerisinde dünyanın her yerinde deniz seviyesinin yükseleceği gerçeği üzerinden, gelecek yıllarda denizcilik sektörünün ve denize kıyısı olan ülkelerin nasıl etkileneceği tartışma konuları arasında yer alacak.

Bürokratlar, Deniz Ticaret Odası, armatörler, tersane sahipleri ve yöneticileri olmak üzere denizcilik sektörünün tüm bileşenlerinin katılacağı kurultayda medyanın toplum üzerindeki etkileri de ele alınacak. Kurultaya birçok gazeteci de konuşmacı olarak katılacak. İklim değişikliği konusunda toplum üzerinde medyanın etkilerinin konuşulacağı ilk panele Gökhan Abur, Meliha Okur, Oğuz Haksever, Mahmut Övür, Ogün Yıldız ve Serkan Ocak katılacak. İklim sorununa karşı gösterdiği duyarlılıkla dünyada başlayan kitlesel harekete Türkiye'den ilk ses veren isimlerden olan 12 yaşındaki Samra Samer de etkinliğe katılarak öncülük ettikleri iklim grevinin nedenlerini ve amaçlarını anlatacak.

STK'lar, devlet kurumları ve sektör temsilcilerinin katılacağı kurultayda, iklim değişikliği tehdidi altındaki denizler konusu gündeme getirilerek yapılan çalışmalar anlatılacak. Son yıllarda artan iklim değişikliği sorununun, önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki denizleri nasıl etkileyeceği masaya yatırılacak. Denizcilik sektöründe yeni iklim düzeni için yapılan yatırımların da konuşulacağı kurultayda, iklim değişikliğinin insan sağlığına ve doğaya etkileri ise bir diğer konu başlığını oluşturuyor.

İklim değişikliği kurultayı özellikle çevre konusunda farkındalık kampanyalarına katılmış kişilerin çabalarını da görünür kılmayı amaçlıyor. Bu nedenle kurultay sonunda bu konu için katkı yapan gazeteci, sanatçı, televizyoncu, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara da özel bir törenle 'Deniz Yıldızı Çevre Ödülü' verilecek.