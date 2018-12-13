İklim Değişikliğinin Etkilerini Yaşıyoruz"

TEMA Vakfı Edirne
İl Temsilcisi Şirin Çoğal, iklim değişikliğinin etkilerinin yaşandığını bildirdi.
Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
'nin iklim hareketinde yer alma fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti.
İklim değişikliği konusunda dünyanın geleceğine yön verecek kararların alınacağını aktaran Çoğal, şunları kaydetti:
"İklim değişikliği etkilerini azaltmak için Türkiye'yi Paris
Anlaşması'nı onaylamaya davet ediyoruz. BM
İklim Zirvesi Polonya
'da gerçekleşiyor. Tüm dünyanın geleceğini ilgilendiren karar alınacak. Özellikle son dönemde yaşanan kuraklık, seller, dolu gibi aşırı hava olayları hayatımızı doğrudan ve olumsuz etkiledi. Eğer önlem almazsak bu etkiler artarak sürecek. Germanwatch tarafından zirve kapsamında yayımlanan Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre Türkiye'de 2017 yılında olan aşırı hava olayları toplamda 1,9 milyar dolar ekonomik hasara yol açtı. Ayrıca ülkemizde hava sıcaklıklarında hızlı değişmeler görülüyor. İklim modelleri gelecekte Türkiye ve çevresinde ortalama hava sıcaklıklarında önemli ve hızlı artışların olacağını gösteriyor. Bu şekilde devam edersek sağlıklı suya ve gıdaya erişimin zorlaştığı, havanın ve denizlerin kirlendiği, tüm kıyı ve kara yaşamının bozulduğu bir dünyada yaşamak zorunda kalacağız. Tüm canlı yaşamının birbirine bağlı olduğu düşünüldüğünde bu risklerden öncelikle biz insanlar etkileneceğiz."
Edirne,Türkiye
13 Aralık 2018 Perşembe 13:12