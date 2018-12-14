İklim Değişikliğiyle Savaşta Önemli Araç: Uydular

Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel uyduları, kutuplardaki buz oranını, yok olan ormanları, deniz ve okyanusların yükselen su, ısı ve tuzluluk seviyelerini ve hatta büyük şehirlerden salınan sera gazı miktarını ölçme kapasitesine sahip.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=HM_8rxsfUs0&event=video_description&redir_token=wJhll_hlH8VcNoO6lq8zZd8tiMh8MTU0NDg2NzczNUAxNTQ0NzgxMzM1&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F14%2Fiklim-degisikligiyle-savasta-onemli-arac-uydular' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCO3y6PWGn98CFcuBfAodFlsCckjNpf3Y8ZX_5xw' data-url='/redirect'v=HM_8rxsfUs0&event=video_description&redir_token=wJhll_hlH8VcNoO6lq8zZd8tiMh8MTU0NDg2NzczNUAxNTQ0NzgxMzM1&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F14%2Fiklim-degisikligiyle-savasta-onemli-arac-uydular' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/14/ikl...</a>