İklim Değişiklikleri Meteorolojik Afetleri Getirdi

Kaynak: AA

ÖMER URAL/ HAKAN ŞAHİN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık , iklim değişikliklerinin afet konusunda yeni riskler oluşturduğunu söyledi.Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi olağan kongresi için kente gelen Kınık, AA muhabirine, afetlerin yaygınlaştığı ve şekil değiştirmeye başladığını söyledi.İklim değişikliklerine bağlı afetlerin son zamanlarda daha da arttığını ifade eden Kınık, " Türkiye 'deki afet konusundaki riskler her geçen gün artmakta. Özellikle meteorolojik afetler dediğimiz iklim değişikliğine bağlı afetler noktasında yeni bir takım tehlikelerle karşı karşıyayız. Daha önce görmediğimiz tropikal iklimlerde gördüğümüz hortum, aşırı yağmurlar ve kuraklıklar yeni riskler oluşturdu." diye konuştu."Vatandaş afet riskini bilmeli"Deprem gerçeğinin de geriye atılmaması gerektiğini ve vatandaşın her zaman bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kınık, şunları kaydetti:"Ülkemizde sismik risk, yani deprem afeti temelli risklerde de özellikle şehirlerdeki nüfus artışı ve şehirlerdeki yapı stokunun maalesef kalitesizliğinden dolayı da bu tehlikelerin oluşturduğu risk çok çok yükselmiş durumda.Bu çerçevede öncelikle vatandaşlarımızın bilinçlendirmesi gerekiyor. Kendi afet risklerini aile bazında, sokak bazında, ilçe bazında ve il bazında bilmeleri gerekiyor."Tüm bu risklere rağmen Türkiye'nin afete müdahalede iyi olduğunu vurgulayan Kınık, "Müdahale noktasında düne göre çok çok ilerideyiz. Ekiplerimiz sivil toplum kuruluşları, AFAD , Kızılay birçok devlet kuruluşları yatırımlar yaptı. Alarm noktasında afetin önceden kestirilebilmesi noktasında çok ciddi rasat istasyonları oluşturuldu." dedi."Kızılay, 450 bine yakın kök hücre bağışı aldı"Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'de her gün 9 bin ünite, yılda ise 3 milyon ünite kan ihtiyacı bulunduğunu, bunun karşılanması için her gün 300 noktada kan bağışı kabul edildiğini söyledi.Türkiye'de kök hücre bağışının 2015 yılında Sağlık Bakanlığıyla yaptıkları protokol kapsamında yoğun bir şekilde devam ifade eden Kınık, Kızılay'ın şu ana kadar 450 bine yakın kök hücre bağışı aldığını, eşleşmesi sağlanan yaklaşık 1000 hastanın nakil olarak şifa bulduğunu vurguladı."Kan ürünleri ve ilaçları üreten fabrika kurulacak"Kızılay'ın kan konusundaki yaptığı yatırımları anlatan Kınık, "Özellikle bizi dışarıya bağımlı kılan 2 önemli ürün var. Kan ilaçları ve kan torbası. Bu ilaçlardayüzde 100 dışa bağımlıyız. Her yıl 3 milyar lira dışarıya ödüyoruz.Bu anlamda özel sektör ve Kızılay iş birliğiyle Silivri 'de kan ürünleri ve ilaçları üreten fabrika kurulacak. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içinde kan ilaçları ve kan torbası açısından dışa bağımlılığımız sıfıra inecek ve kendi ürünlerimizi kendi ürünlerimizi de üretmiş olacağız." diye konuştu.