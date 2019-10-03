İklim eylemcileri ingiltere hazine bakanlığı'nı kırmızıya boyadı

Küresel iklim değişikliği eylemcileri (Extinction Rebellion), İngiltere 'nin başkenti Londra 'da düzenledikleri eylemde Hazine Bakanlığı binasını kırmızıya boyadı.





Bakanlıkların bulunduğu White Hall'deki Hazine Bakanlığı önüne itfaiye aracı getiren eylemciler, itfaiye hortumuyla bakanlık binasının duvarlarına kırmızı boya püskürttü. Kaldırımların ve bina duvarlarının kırmızı boyandığı eylem, iklim değişikliği eylemcilerinin Facebook sayfasında canlı yayınlandı.





Protesto sırasında aktivistler, itfaiye aracına 'İklimin ölümünü fonlamayı kesin' yazılı pankart açtı. Yerel medyanın haberine göre aktivistler bunun için bin 800 litre kırmızı boya kullandı. Eylemin sonunda polisin dört kişiyi gözaltına aldığı ve güvenliği sağlamak için bina önünde beklediği belirtildi.