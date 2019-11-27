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İklim krizi: Sera gazlarının emisyonlarını azaltmakta karbon dengeleme nedir? İşe yarıyor mu?

Madrid’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşülecek konular arasında sera gazlarının emisyonlarını azaltmakta karbon dengeleme gibi piyasa tabanlı mekanizmaların rolü de olacak.

27.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:26İklim krizi: Sera gazlarının emisyonlarını azaltmakta karbon dengeleme nedir? İşe yarıyor mu?
'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda görüşülecek konular arasında sera gazlarının emisyonlarını azaltmakta karbon dengeleme gibi piyasa tabanlı mekanizmaların rolü de olacak.

Karbon dengeleme (Offset) neden "aldatıcı" bir konu ?

Karbon dengeleme yada denkleştirme, açığa çıkan seragazı salımlarının yine eşdeğer bir seragazı tasarrufu ile karşılanması anlamına geliyor. Aynı zamanda bir ülkenin başka bir ülkedeki emisyon azaltımlarını finanse ederek kendi emisyon azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmasını sağıyor.
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Birleşmiş Milletler, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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