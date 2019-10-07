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İklim protestocuları londra'yı kilitledi

07.10.2019 16:20İklim protestocuları londra'yı kilitledi


Dünya

Kaynak: DHA

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