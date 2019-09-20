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İklim protestoları dünyayı sokağa döktü

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde yediden yetmişe milyonlarca kişi sokağa döküldü.

20.09.2019 22:55İklim protestoları dünyayı sokağa döktü
Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde yediden yetmişe milyonlarca kişi sokağa döküldü.
Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde, Gelecek İçin Cumalar (Fridays For Future) hareketinin çağrısı ile dünyanın yüzlerce noktasında genç yaşlı milyonlarca kişi meydanları ve caddeleri doldurdu. Protestolara sendikalar, sivil toplum kuruluşları, bazı şirketler tarafından da destek verildi. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak isteyen iklim protestocuları hükumetlere iklimi etkileyen politikalarını değiştirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Protestolarda ise dikkat çeken kareler kaydedildi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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