İklim Zirvesi'nde kent yoksullarının iklim direncinin artırılması ele alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın her yerinde oldukça büyük dramlar, acılar yaşanıyor. Bizler bir an önce harekete geçmezsek, somut önlemleri hayata geçirmezsek ağırlaşan iklim koşulları karşısında yaşam şartlarının daha da kötüleşmesi maalesef kaçınılmazdır." dedi.Kurum, İspanya'nın Madrid kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABİTAT) tarafından düzenlenen "Kent Yoksullarının İklim Direncinin Artırılması: En Kırılgan Kesimleri Hedefleyen Yeni İşbirliği Yaklaşımı" konulu panelde katılımcılara hitap etti.IFEMA Fuar Merkezi'ndeki Türkiye standında düzenlenen panelde Kurum, "şehirlerde binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının nasıl azaltılabileceği, düşük emisyonlu ulaşım seçeneklerinin nasıl yaygınlaştırılabileceği, yerel aktörlerin finans kaynaklarına erişimlerinin nasıl artırılabileceği" konularının panelde ele alındığını belirterek, "Bu çalışmaların dünya şehirlerine iklim değişikliğiyle ilgili katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.İklim değişikliğinin son yıllarda uluslararası gündemi meşgul eden en önemli konulardan biri haline geldiğini vurgulayan Kurum, "İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan olumsuzluklar göçleri, yer değiştirmeleri ve nihayetinde çatışmaları gün geçtikçe daha fazla tetiklemektedir." ifadelerini kullandı.İklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin yanında sosyal ve kültürel yansımalarının da tecrübe edildiğine dikkati çeken Kurum, bu değişiklikten en fazla kentlerin altyapısı, sosyal donatıları ile değişikliğe karşı dirençli olmayan bölgelerde yaşayan kent yoksullarının etkilendiğini söyledi.Bakan Kurum, şöyle devam etti:"Farklı dillere sahip olabiliriz, farklı dinlere mensup olabiliriz, kıyafetlerimiz, saç rengimiz, ten rengimiz farklı olabilir ancak hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Dünyanın geleceği bu anlamda hepimizi çok çok yakından ilgilendiriyor. Bugün baktığımızda batıdan doğuya, kuzeyden güneye dünyanın her yerinde oldukça büyük dramlar, acılar yaşanıyor. Bizler bir an önce harekete geçmezsek, somut önlemleri hayata geçirmezsek ağırlaşan iklim koşulları karşısında yaşam şartlarının daha da kötüleşmesi maalesef kaçınılmazdır.""İklim değişikliğiyle mücadele için şehirlerin dönüşmesi gerekli"Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasındaki Akdeniz Havzası'nda bulunduğuna değinerek, "Türkiye'de fırtına, sel, hortumlar, kuvvetli yağışlar fazlasıyla hissedilir durumdadır. Artık ülkemizde yaşanan afetlerin sayısı, sıklığı ve şiddeti de giderek artıyor. Bu nedenle biz de ülkemizde çok önemli olduğunu düşündüğümüz adımlar atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 7 bölgeyi ilgilendiren eylem planları hazırladıklarını bildiren Kurum, ilk olarak Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıklarını ve eylem planı çerçevesinde şehirlerde tedbirleri almaya başladıklarını söyledi."İklim değişikliğiyle mücadele için öncelikle şehirlerin dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz." diyen Kurum, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2012 'de başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü, 5 milyon vatandaşın güvenli, sağlam konutlarda oturmasını sağladıklarını anlattı."2023'e kadar 250 bin sosyal konut üretimini yapacağız"Türkiye'de yaşayan alt gelir grubu vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 2002'den bugüne 850 bin bağımsız konut ürettiklerini ve bu bağımsız bölümlerin yüzde 90'ının alt gelir grubuna yönelik olduğunu belirten Kurum, şunları söyledi:"2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut üretimini yapacağız. Ayrıca her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, önümüzdeki 5 yıllık süreçte acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümü sağlayacağız. Dönüşümü yaparken de yine kent yoksullarının bulunduğu alanlarda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, onlarla gönül birliği içerisinde bu dönüşümü sağlayacağız."Kurum, kentsel dönüşüm projelerinde, Sıfır Atık Projesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanacaklarını aktararak, Millet Bahçeleri, Sıfır Atık Projesi ve korunan alanlara ilişkin de bilgi verdi.İklim değişikliği ile mücadele konusunda Türkiye olarak kararlılıklarının altını çizen Kurum, "Diğer ülkelerle iş birliği çerçevesinde mazlum coğrafyalardakiler dahil tüm kent yoksullarının yaşam standartlarını daha da yukarıya çekecek adımları atmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.Yardıma muhtaç şehirlerde yaşayanlara yardım eli uzattıklarını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bu eli uzatmaya devam edecekleri tüm projelerin içerisinde yer alacaklarını da kaydetti.Panelde Fiji Başbakanı Frank Bainimarama, UN-HABITAT İcra Direktörü Maimunah Mahd Sharif, Kenya öncülüğünde UN-HABITAT'ın Brezilya, Nijerya ve Peru temsilcileri de söz aldı.