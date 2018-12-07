İklime Bağlı Göç Ve Çevresel Göçmenler Üzerine Konferans Düzenlendi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi(MKÜ) ile İskenderun Teknik Üniversitesinin(İSTE) de destek verdiği programa, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, MKÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı, Av. Dr. Zuhal Bereket Baş, HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden, MKÜ ve İSTE eğitmenleri ve öğrencileri katılım gösterdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK PROJESİ DÜNYANIN HER TARAFINDA UYGULANMALI VE FARKINDALIK YARATMALI"

Yoğun katılımın sağlandığı konferansta konuşmasını gerçekleştiren HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden, "Hatay'da gerçekleştirilen sürdürülebilir bir gelecek projesi dünyanın her tarafında uygulanmalı ve farkındalık yaratmalı. İnsanlar doğaya oldukça arar vermekte ve doğa da sel, iklim değişiklikleri, kuraklık, ısı farklılıkları ile de intikamını alıyor. Ve böylece doğa kendini tekrardan buluyor veya eski dönemine dönmek istiyor. Bizler de işte bu yüzden doğaya değer vermeli ve korumalıyız" ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KONUŞULDU

İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara bilgi veren MKÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı, kuraklık, sel, çölleşme gibi konulara da değinerek sorunların üstesinden nasıl gelineceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz bölgesinde iklim değişikliğinin tarımsal su kullanımına etkileri ile ilgili katılımcılara önemli bilgiler paylayan MKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berkant Ödemiş, katılımcıların da merak ettiği soruları yanıtladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE SUSUZLUK KONULARI KONUŞULDU

İklime bağlı göç ve iklim göçüne maruz kalanların hakları ile ilgili konular hakkında da önemli bilgilere değinen Av. Dr. Zuhal Bereket Baş, Suriye'deki iklim değişikliğinin ve susuzluğun Türkiye'ye olan Suriye göçüne etkisinin Hatay özelinde araştırılması, kentleşmiş metropol alanlarının iklim değişikliğine uyum stratejilerinden nasıl yararlanabileceğine ilişkin bir politika belgesi hazırlanması konularını katılımcılar ile paylaştı.