İklimlendirme sektörünün ihracat hedefi 5 milyar dolar

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektörün ihracatını her yıl artırdığını belirterek, "2017'de 4 milyar dolar iklimlendirme sektörünün ihracatı geçen yıl 4,5 milyar dolara yükseldi. Bu sene ihracat hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmak." dedi.Dünya genelinde 35 ülkeden binin üzerinde firmayı bir araya getiren Avrasya bölgesinin "lider" iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.Fuarın açılışında konuşan İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Şanal, Türkiye 'nin alanında en büyük fuarını düzenlediklerini belirterek, bu etkinlik için çalışmalara bir yıl önce başladıklarını, yabancı ziyaretçi sayısı beklentilerinin 15 bin olduğunu söyledi.Sektörün ihracatını her yıl artırdığını aktaran Şanal, "2017'de 4 milyar dolar iklimlendirme sektörünün ihracatı geçen yıl 4,5 milyar dolara yükseldi. Bu sene ihracat hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmak. Daha önceki hedefimiz Avrupa'nın üretim üssü olmaktı ancak şu anda dünyanın üretim üssü olma yolunda emin adımlarla çabalarımızı sürdürüyoruz." dedi.Şanal, radyatör üretiminde ve kombi ihracatında dünya lideri olduklarını belirterek, amaçlarının, klima ve havalandırma gibi iklimlendirmenin diğer kollarında da bu başarıyı sağlamak olduğunu vurguladı.Türk iklimlendirme sektörünün, vakıfları ve dernekleriyle bir arada sinerji içerisinde ihracatı artırmak için çalıştığını aktaran Şanal, bu yıl içerisinde sektör olarak 15 uluslararası fuara katıldıklarını, 11 sektörel ticari alım etkinliği düzenlediklerini, faaliyetlerini tam gaz sürdüreceklerini anlattı."Kamuya ait yapılarda yerli ürünler kullanılsın"Mehmet Şanal, gelecek yıl Milano'da gerçekleştirilecek fuarda partner ülke olduklarını, burada Türkiye'yi ve sektörü en iyi şekilde temsil edebilmek için çok iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.Birlik olarak ihracatlarının düşük olduğu Güney Afrika ve Günay Amerika gibi bölgelere odaklandıklarını ifade eden Şanal, bu alandaki faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.Şanal, Bakan Yardımcısı Büyükdede'den kamuya ait yapı ihalelerinde yerli ürünleri kullanılmasını istediklerini, bu sayede yerli üreticilerin iç pazarda daha da güçlü olacağını, bunun yurt dışına da yansıyacağını söyledi.Sektörün Özel Tüketim Vergisi ödediğini, bu konuda çalışma yapılması gerektiğini belirten Şanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada belirttiği "sıfır ve mevcut binaların sıfır karbonlu hale gelmesi" konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktardı."Yerlileştirme ve millileştirmede ciddi adımlar attık"Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de fuarın ilk kez 1997'de düzenlendiğini hatırlatarak, tüm ISK-SODEX fuarlarına katıldığını, fuarda her geçen yıl daha fazla katılımcının yer aldığını, etkinliğin daha çok yabancı ziyaretçi ağırladığını anlattı.Türkiye'nin en büyük fuarlarından olan ISK-SODEX'in çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükdede, "2018'de 44 ülkeden bin 108 firmanın ve 85 bin ziyaretçinin katıldığı ISK-SODEX'in, bu yıl daha çok ziyaretçi çekeceğine inanıyorum. Sabahki görüşmelerde geçen yıl ağırlanan ziyaretçi sayısının şimdiden yakalandığını öğrendim. Bunun artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.Yerli ürünlerin kullanımının her geçen gün arttığını belirten Büyükdede, Bakanlığın, hem iç pazar hem de ihracat için yerlilik oranının artması konusunda her türlü desteği verdiğini anlattı.Büyükdede, Bakanlığın, yerlileştirme ve millileştirme konusunda çok ciddi adımlar attığını, bu alanda firmalara her türlü desteği sağladıklarını ve sağlayacaklarını söyledi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektöre her türlü desteği vermek istediklerini ifade eden Büyükdede, fuarın sektöre sağlayacağı katkılara işaret etti."Bu fuar sektörün gücünü ortaya koyacağı güçlü bir vitrin"Fuarı düzenleyen Hannover Messe Sodeks Fuarcılık'ın genel müdürü Alexander Kühnel ise Türkiye'nin, kendi öz kaynaklarının yanı sıra uluslararası doğrudan yatırımlarla da büyüyen güçlü bir ekonomi olduğunu vurgulayarak, iklimlendirme sanayisinin bu büyümeye en büyük katkıyı veren üretim alanlarından olduğunu söyledi.Türkiye iklimlendirme sanayisinin son yıllarda ciddi oranlarda büyüme kaydettiğini, sektörün yıl sonuna kadar 5 milyar doların üzerinde ihracat hedeflediğini aktaran Kühnel, Türk firmalarının, bu heyecan verici başarıyı gelecek yıllara da taşıyarak daha büyük hedeflerle devam ettireceğini kaydetti.Kühnel, "Hannover Messe Sodex Fuarcılık olarak Türkiye iklimlendirme sektörünün potansiyelinin farkındayız. ISK-SODEX, iklimlendirme sektörünün tüm potansiyelini ortaya koyabileceği güçlü bir vitrin. Türkiye ekonomisi için her zaman elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Fuar, dünya iklimlendirme sektörünü Türkiye buluşturuyorHannover Messe Sodex Fuarcılık tarafından sektörel dernek, vakıf ve birliklerin iş birliğiyle düzenlenen ISK-SODEX, 5 Ekim'e kadar sürecek. Fuar, AB ülkeleri başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika kıtasından satın alma heyetlerini yeni ticari iş birlikleri için Türkiye'deki üreticilerle buluşturdu.Fuar, klima ve havalandırma sistemlerinden yalıtım elemanlarına, tesisat ve ekipmanlarından ısıtma ve soğutma sistemlerine kadar konforlu ve verimli mekanların gizli kahramanları olan iklimlendirme sektörünü İstanbul'da bir araya getiriyor.Havalandırma, pompa, vana ve su arıtma alanlarında faaliyet gösteren firmaların da katıldığı fuarda, enerji verimliliği ve bina otomasyon ürün grupları da görücüye çıkıyor. Ulusal ve uluslararası firmaların yoğun ilgi gösterdiği fuarın bu yıl iklimlendirme sektörü ihracatına yeni kapılar aralaması bekleniyor.Fuar kapsamında, Arjantin, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere ve Hollanda'nın da dahil olduğu 44 ülkeden 170'in üzerinde profesyonel satın almacı, yeni ticari iş birlikleri için Türkiye'deki üreticilerle bir araya gelecek.Fuarda bu yıl ikinci kez düzenlenen "ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019" yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk 3 kombi ustası "Türkiye'nin En İyi Ustası" olarak ödüllendirilecek.