İklimlendirme Sektörünün İhracat Yıldızları Belli Oldu

Kaynak: AA

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), geçen yılın ihracat yıldızlarını ödüllendirdi.İSİB'den yapılan açıklamaya göre, sektörün 2017 yılındaki ihracat yıldızları ödüllendirildi.Ayrıca bu sene 100 bin doların üzerinde ihracat yapan üyeler de ilk kez ödüle layık bulundu.İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektörün ihracat performansına ilişkin değerlendirmesinde, sektörün her geçen yıl çıtayı daha da yükselttiğini ifade etti.Sektör mensuplarının ihracatın önemini kavradığını, yapılanmalarına bu yönde şekil verdiklerini belirten Şanal, İSİB olarak her zaman üyelerinin yanında olacaklarını, onların istekleri, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarına yön vereceklerini kaydetti.Şanal, 2018 yılını 4,5 milyar dolar ihracatla tamamlayacaklarına dikkati çekerek, gelecek yıl ise hedeflerinin 5,5 milyar dolar ihracat olduğunu bildirdi.Firmalar ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:En çok ihracat yapan firma: Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. ve Tic. AŞ,En çok ülkeye ihracat yapan firma: Karyer Isı Transfer San. ve Tic. AŞ,En çok kazan ihracatı yapan firma: Rima Isı Sistemleri San. AŞ,En çok radyatör ihracatı yapan firma: Eleks Dış Ticaret AŞ,En çok kombi-su ısıtıcısı ihracatı yapan firma: Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San.ve Tic. AŞ,En çok soğutmalı kabin-buzdolabı ihracatı yapan firma: Kaplanlar Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ,En çok soğutma grubu ihracatı yapan firma: İBS Dış Ticaret Ltd. Şti,En çok soğutma kulesi ihracatı yapan firma: Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taahhüt AŞ,En çok eşanjör-batarya ihracatı yapan firma: Karyer Isı Transfer San.ve Tic. AŞ,En çok split klima ihracatı yapan firma: Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. AŞ,En çok plastik boru ihracatı yapan firma: Eryap Grup Yapı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ,En çok vana ihracatı yapan firma: Duyar Vana Makina Sanayi ve Ticaret AŞ,En çok fan ihracatı yapan firma: Bahçıvan Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti,En çok hava temizleyici-filtre ihracatı yapan firma: Mikropor Makina San. ve Tic. AŞ,En çok klima santrali,rooftop, fancoil, paket tipi klima ihracatı yapan firma: Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret AŞ,En çok hava kanalları ihracatı yapan firma: AFS Flexible Kanal Ticareti AŞ,En çok izolasyon malzemesi ihracatı yapan firma: İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ,Nitelikli ürün: Solimpeks Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ.