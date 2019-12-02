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İKMİB/Pelister: Kimya sektörü 18.8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, 2019 yılında on bir ayda gerçekleştirdiği 18.8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı.

02.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:02İKMİB/Pelister: Kimya sektörü 18.8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, 2019 yılında on bir ayda gerçekleştirdiği 18.8 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırdı.

Kimya sektörü, Kasım ayında 208 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla da birinci oldu.

İhracatta artan performansı ile dikkatleri üzerine çeken kimya sektörünün Kasım'da ihracatı yüzde 23 artışla 1.83 milyar dolar oldu. Kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Sektörümüzün şimdiye kadarki en yüksek ihracat rakamı 2014 yılındaki 17 milyar 851 milyon dolardı. Bu yılın on bir ayında bu rakamı aşarak, 18.8 milyar dolarlık ihracatla bizi gururlandıran ve bu büyük başarıda emeği olan firmalarımız başta olmak üzere, tüm sektör temsilcilerimiz ile paydaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar doları da aşarak yeni bir rekor daha kıracağız" dedi.

Bugün açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Pelister sözlerine şöyle devam etti, "Yüzde 0.9 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını yönetimimizin kararlı çalışmalarının yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu olumlu gelişmeler, bize gelecek konusunda umut vadediyor."



İstanbul, İhracat, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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