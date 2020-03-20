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İkna edilen 2 terörist daha teslim oldu

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

20.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:26
İkna edilen 2 terörist daha teslim oldu
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda 2001-2014 döneminde silahlı olarak faaliyet gösteren A.İ. ve 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.T.'nin ikna edilerek, 14 Mart'ta Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmalarının sağlandığı kaydedildi. Aileleriyle buluşturulan teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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