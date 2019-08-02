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İkna edilen gri kategoride aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından 300 bin lira ödülle "gri kategoride" aranan "Rojen Diren" kod adlı terörist Selma Oğuz'un teslim olduğu belirtildi.

02.08.2019 13:09 İkna edilen gri kategoride aranan terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığından 300 bin lira ödülle "gri kategoride" aranan "Rojen Diren" kod adlı terörist Selma Oğuz'un teslim olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Açıklamada, operasyondan yaralı olarak kurtulan 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Rojen Diren" kod adlı Selma Oğuz'un İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu ikna edilerek teslim olduğu kaydedildi.

Jandarma, Selma, Güncel

Kaynak: AA

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