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İkna edilen örgüt mensupları ailelerine kavuştu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ikna edilen iki örgüt mensubu, aileleriyle gözyaşları arasında buluştu.

28.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:53
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ikna edilen iki örgüt mensubu, aileleriyle gözyaşları arasında buluştu.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Müdürlüğü görevlilerimizce, Soreş kod A.K. isimli örgüt mensubuyla Facebook adlı sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden irtibat kurulmuş. Yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olmaya ikna edilmiş ve yanında bulunan Dijuwar kod M.K. isimli örgüt mensubunun da ikna edilmesiyle 26 Kasım 2019 günü Şırnak Habur Sınır Kapısında görevlilerimize teçhizatsız olarak teslim olmuşlardır" denildi.
Dağdakilere çağrı: "Herkes gelsin"
Van'a getirilen 2 örgüt mensubu, Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde aileleriyle buluştu. Gözyaşları arasında evlatlarına sarılan aileler, uzun süre hasret giderdi. M.K. isimli örgüt mensubunun anne ve babası, devletin desteğiyle 10 gün içerisinde güldüklerini belirterek, "Her gün ağlayan anne babalar olarak bugün güldük. Herkes gelsin. Evimizde düğün şenlik var. 5 senedir her gün ağlıyorum. Çok mutluyum. İnşallah benim gibi ne kadar anne var, onlar da mutlu olurlar inşallah. Onların da çocukları dönüp gelirler. Onlar da kavuşurlar. Rabbimden tek dileğim, onlar da kavuşsunlar. Onların da gözyaşları dinsin. Ben 5 senedir gözyaşı döküyorum" dediler.
(İHA)
İkna edilen örgüt mensupları ailelerine kavuştu

Van Emniyet Müdürlüğü, Anne, PKK, Van, Güncel

Kaynak: İHA


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