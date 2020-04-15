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İkna edilen PKK'lı kadın terörist, teslim oldu

MARDİN'de, 14 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan 'Helin' kod adlı Rahime Aslan, jandarma ve ailesinin ikna girişimleri sonucunda teslim oldu.

15.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:59
İkna edilen PKK'lı kadın terörist, teslim oldu

MARDİN'de, 14 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan 'Helin' kod adlı Rahime Aslan, jandarma ve ailesinin ikna girişimleri sonucunda teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle PKK'lı teröristlerin teslim olması için yürütülen ikna çalışmaları sürüyor. 2006 yılında terör örgütüne katılan 'Helin' kod adlı Rahime Aslan'ın teslim olması için ekipler, ailesiyle irtibat kurdu. Ailesinin ve jandarma ekiplerinin ikna girişimi sonucu Rahime Aslan, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, Demirtepe Hudut Karakolu'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan suç kaydının olduğu tespit edilen Rahime Aslan'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, PKK, Güncel
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