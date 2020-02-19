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İkna edilen terörist sayısı 39 oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 1 teröristin daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu, böylece bu yıl teslim olan teröristin sayısının sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.

19.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:40İkna edilen terörist sayısı 39 oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 1 teröristin daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu, böylece bu yıl teslim olan teröristin sayısının sayısının 39'a yükseldiği belirtildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Kars ve İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, 'Demhat' kod adlı İ.A. isimli örgüt mensubu teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin Nusaybin ilçesi sınırına gelerek Hudut Birliğine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükselmiştir" denildi.
(İHA)

Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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