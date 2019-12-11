Haberler » 3. Sayfa » İkna edilen terörist teslim oldu - Haberler

İkna edilen terörist teslim oldu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu.

11.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:36İkna edilen terörist teslim oldu
İl Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1 bölücü terör örgütü mensubu, yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde 2017 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:46 İtalya'da gün yüzüne çıkan tablo Gustav Klimt'in 60 milyon euro değerindeki kayıp eseri mi? - Haberler
17:43 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haberler
17:41 DENİB'de "Dış Ticarette Akreditifler ve Operasyonel İşleyişi Eğitimi" - Haberler
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Haberler
17:36 Nikah başvuruları azaldı - Haberler
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Haberler
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Haberler
16:23 Mahkumun, mahkeme tavanını kırarak kaçmaya çalıştığı anlar kamerada - Haberler
11.12.2019 17:55:09