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İkna edilerek eslim olan pkk'lı: devletim bana sahip çıktı

KAHRAMNAMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan teröristin, teslim olmasını sağladı.

12.10.2019 11:55İkna edilerek eslim olan pkk'lı: devletim bana sahip çıktı

KAHRAMNAMARAŞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan teröristin, teslim olmasını sağladı. İsmi açıklanmayan PKK'lı, "Devletim bana sahip çıktı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adı açıklanmayan bir PKK'lıyı, 29 yıl önce katıldığı terör örgütünden ayrılıp, teslim olması yönünde ikna etti. Jandarmaya teslim olan PKK'lı, sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'DEVLETİN ADALETİNE SIĞININ'

PKK'lı, teröristlere teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 29 yıl arandım. Jandarma bana ulaşarak, hasretini çektiğim topraklarıma tekrardan kavuşmamı sağladı. Ben buradan benim durumumda olanlara seslenmek istiyorum; Size uzanan ellere güvenin ve bırakmayın. Benim gibi ülkenize ve ailenize hasret kalmayın. Devletim bana sahip çıktı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Devletin adaletine sığının, sizin de hasretiniz sona ersin" dedi. Öte yandan son 2 yılda 218 PKK'lın ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldığı belirtildi.



Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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