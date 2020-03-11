İkna olan bir terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
11.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:44
İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin Şanlıurfa 'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Bu kapsamda, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmasıyla, 2015'te terör örgütüne katılan "Miran Diren" kod adlı örgüt mensubu Hasan Dere, Suriye üzerinden geldiği Şanlıurfa Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Bu kapsamda, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmasıyla, 2015'te terör örgütüne katılan "Miran Diren" kod adlı örgüt mensubu Hasan Dere, Suriye üzerinden geldiği Şanlıurfa Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e yükseldi.
Kaynak: AA
Manşet
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