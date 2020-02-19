Haberler » Güncel » İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu - Haber

İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir teröristin örgütten kaçarak hudut birliğindeki güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

19.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:32İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir teröristin örgütten kaçarak hudut birliğindeki güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Kars ve İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu, terör örgütü mensubu "Demhat" kod adlı İ.A. terör örgütünden kaçtı.
Örgüt mensubu İ.A, jandarmanın ikna timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına gelerek hudut birliğine teslim oldu.
Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.

Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:44  Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli?
09:29  Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri
08:59  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 975. hafta Şans Topu sonucu
19.02.2020 11:01:54