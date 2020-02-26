Haberler » 3. Sayfa » İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu - Haberler

İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yöntemiyle bir teröristin daha teslim olduğunu toplam teslim olanların sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

26.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:41İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna yöntemiyle bir teröristin daha teslim olduğunu toplam teslim olanların sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, "Rojda Delila" kod adlı Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bugün teslim olanların sayısı 5'e, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 48 yükseldi" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 21:30:15