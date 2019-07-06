İkoncan Süreyya Yalçın'ın neon renkli bikinisi herkesi şaşırttı

Giydiği ilginç bikini ve mayolarla adından söz ettiren Süreyya Yalçın, yeni bikinisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eşi ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

NEON BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde swarovski taşlarla ve çiçeklerle kaplı mayo giyen Yalçın, bu sefer de neon bikinisi ile objektife poz verdi. Yalçın'ın fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

MİRAS HABERLERİNİ REDDETTİ

Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın'dan kalan 4 milyar dolar mirastan 8 pay alarak 1.6 milyar dolar alacağı söylenmişti. Çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Yalçın, "Hakkımda asılsız ve gerçek dışı sansasyonel haber yapma hevesinde olan kişileri kınadığımı ve bu haberleri tümüyle yalanladığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" demişti.