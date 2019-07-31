İkra'nın akülü arabasını çalıp tekrar geri bırakan 2 kişi yakalandı

KONYA'da 4,5 yaşındaki İkra Akbaba'nın akülü oyuncak arabasını çalıp, 5 gün sonra apartmanın önüne geri bırakan B.Ö. (16) ve A.A. (17) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadesinde olayın basına yansıması nedeniyle yakalanacaklarını düşündükleri için arabayı geri bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. 2 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak şüphelilerden B.Ö., daha önce bir hırsızlık olayına karışması nedeniyle tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Osman ve Şengül Akbaba çifti, çocukları İkra'nın harçlıklarından biriktirdiği bin 100 TL ile akülü araba aldı. Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde motosikletli bir kişinin durumundan şüphelendi. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, bir kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü. Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı" diye seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun" dedi. İki şüpheli, akülü arabayı alarak motosikletle kaçtı.

Osman Akbaba, otomobiliyle şüphelilerin peşine düştü ancak yakalayamadı. Güzergahtaki bazı iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarından şüphelilerin görüntülerini elde eden Akbaba, polise şikayette bulundu.

APARTMANIN KAPISINA BIRAKTILAR

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, şüpheliler olaydan 5 gün sonra çaldıkları akülü arabayı apartmanın kapısının önüne geri bıraktı. Minik İkra, akülü arabasını görünce mutlu oldu.

BASINA YANSIYINCA KORKMUŞLAR

Polis, akülü arabayı çalan 2 kişinin daha öncede suç kayıtları bulunan B.Ö. ve A.A. olduğunu tespit etti. Her 2 şüpheli dün merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde yakaladı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, motosikleti B.Ö.'nün kullandığı, arkada akülü arabayı ise arkasında oturan A.A.'nın taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini, olayın basına yansıması sonucu yakalanacaklarından korkup akülü arabayı geri bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak B.Ö., daha önce bir hırsızlık olayına karışmış olması nedeniyle tutuklandı.

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Kaynak: DHA