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'İkrar' isimli belgeselin finali yapıldı

'İkrar' isimli belgeselin finali, Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan Cevat Bey Konağı'nda yapıldı.

22.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:46'İkrar' isimli belgeselin finali yapıldı
'İkrar' isimli belgeselin finali, 'nun ilçesinde bulunan Cevat Bey Konağı'nda yapıldı.

'İkrar' isimli belgesel için bir yıldır çoğunluğu Bölgesi'nde olmak üzere çekimler yapan ekip, Cevat Bey Konağı'nda Muharrem ayının aşuresi ile ilgili çekimler yaptılar.

Belgeselin Yönetmeni Gülşan Saru yaptığı açıklamada, "TRT adına düzenlediğimiz bir belgesel çekiyoruz. Çepni Türkmenleri çekiminin son aşamasına geldik. Bir yıldır çekim yapıyoruz, son çekimimizi Çamaş Cevat Sey Konağı'nda gerçekleştirdik. Burada çok güzel bir ekiple beraber Muharrem ayının aşuresini çektik. 2020'de kurgumuzu yapacağız, kurgumuz altı ay sürecek. Kurgumuz 2020 Nisan veya Mayıs ayı gibi bitecek ama belgesel sonbaharda yayınlanacak. Dört bölümden oluşan bir belgeselimiz olacak. Yol kardeşliği, Hızır, Muharrem orucu ve Hıdırellez'den oluşan dört bölüm belgeselimiz olacak. Bir yıl süren çekimlerimizin büyük bir kısmını Karadeniz'de gerçekleştirdik. Ordu, Fatsa, Trabzon, Gümüşhane ve Düzce' de çekimler yaptık" dedi.

Belgeselin kameramanlığını ve görüntü yönetmenliğini yapan Mesut Bülent Mortaş ise, "Çepni Türkmenlerini çekiyoruz. Geleneksel kültürü anlatan Türkmen kültürü. İç Karadeniz'deki geçmişten günümüze inanç ritüellerini anlatan bir proje. Çok kalabalık bir ekiple çalıştık. Sinema ayarlarıyla çalışıyoruz. Kameralarımız, teknik ekibimiz, ışık, ses ve dekor hepsi çok ince elenip sık dokunuyor. Bu şekilde 14 aydır bu yolculuğa devam ediyoruz" diye konuştu. - ORDU

Karadeniz, Çamaş, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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