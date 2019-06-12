İKSV'den Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür plaketi

SÜREYYA OPERASI İLE FESTİVALE DESTEK

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılışı gerçekleşen İstanbul Müzik Festivali'ne Süreyya Operası ile mekân desteği veren Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür plaketi verildi. Kadıköy Belediyesi adına, plaketi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı aldı. Festivalin bu yılki Onur Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel müzik direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen'e, Aydın Gün Teşvik Ödülü ise genç piyanist Can Çakmur'a takdim edildi.

FESTİVAL 15 FARKLI MEKANA YAYILACAK

İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri İstanbul'un 15 farklı mekânında ağırlayacak. Aya İrini Müzesi'nden Kapalıçarşı'ya, Süreyya Operası'ndan Neve Şalom Sinagogu'na kadar İstanbul önemli tarihi ve kültürel mekanlarında düzenlenecek festival, Barok müziğin devlerinden 20'nci yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konsere ev sahipliği yapacak. Festival 30 Haziran'da son bulacak.

Kaynak: Bültenler