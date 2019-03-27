İksv Genel Müdür Yardımcısı'na Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı

Kaynak: AA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'a, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi unvanına layık görüldü.İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Oymak'a nişanı, Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende verildi.Oymak'a ödülünü takdim eden Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Oymak'ın iki ülke arasında müzik ve sanat alanlarında iş birliklerinin artırılmasında ve klasik müziğin geniş kitlelere ulaştırılmasında rol oynadığını belirtti.Fries, "Fransa Cumhuriyeti, İstanbul'un kültür hayatına sunduğunuz üstün katkılar ve Fransa ile Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal iş birliği yararına bulunduğunuz aralıksız angajmanınız için minnettarlığını ve şükranlarını ifade etmek istiyor." ifadelerini kullandı.Oymak da duyduğu heyecan ve mutluluğunun yanı sıra teşekkürlerini ileterek, kültür sanatın toplumlar arası ön yargıları yok etme gücü olduğunu aktardı.Oymak, şöyle devam etti:"Müzik, yaşamımızı, düşünme pratiklerimizi ve sorunları çözme biçimimizi şekillendiren bir olgu. Bence müziğin gücü, birbirine tamamen aykırı, bir arada bulunması imkansız gibi görünen pek çok farklı fikrin bir bütün içerisinde uyum içerisinde bulunabileceği fikrinde yatıyor. Birlikte müzik yapmanın en temel kurallarından biri, birbirini dinlemek, birbirine karşılıklı sorumluluk hissetmek, aykırı seslerin de iyi bir müzikte yeri olduğunu, esere kattığı zenginliği hissedip o sese kulak vermektir."İKSV Genel Müdür Yardımcılığı görevini 2017'den bu yana üstlenen Yeşim Gürer Oymak, aynı kurumda eş zamanlı olarak İstanbul Müzik Festivali artistik danışmanlığı ile Leyla Gencer Şan Yarışması eş-direktörlüğünü yürütüyor.Sanat ve Edebiyat Nişanı, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından 1957'den beri, Fransa ve dünyada sanat ve edebiyatın gelişimine katkıda bulunan isimlere veriliyor.