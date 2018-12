İktidarsızlık problemine ağrısız, acısız şok dalgası' yöntemi

09 Aralık 2018 Pazar 16:36



İktidarsızlık problemine ağrısız, acısız şok dalgası' yöntemiKONYA - Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu, erkeklerde iktidarsızlık sorununun 'şok dalgası' yöntemiyle kolaylıkla ağrısız ve acısız bir şekilde çözülebileceğini söyledi. Konya Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. İskender Nesimioğlu, erkeklerde çok sık karşılaşılan iktidarsızlık probleminin ağrısız ve acısız yöntemlerle sorun olmaktan çıktığını ifade etti. Kaliteli bir cinsel birlikteliği sürdürebilmek için yeterli bir sertliğin sağlanamaması ya da sürdürülememesi olarak tanımlanan duruma halk arasında iktidarsızlık denildiğini belirten Op. Dr. Nesimioğlu, "Bu pratikte çok ciddi bir sorun olarak görülmemiş olsa bile gerçek yaşamda hem fiziksel hem sosyal hem de psikolojik olarak erkekte ve kadında birçok sorunlara yol açmaktadır, yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu soruna sahip olan erkeklerde aynı zamanda eşleri de ve aile hayatları da çeşitli huzursuzluk ve sorunlarla karşı karşıya kalmakta, boşanmalara kadar giden sebeplere yol açmaktadır. Bu bakımdan konu aslında oldukça önemli bir konudur. Maalesef bizim toplumumuz erkeklerin utanma, çekinme ya da bunu değişik şekilde aktaramama gibi nedenlerle doktora başvurmakta zorlanmaktadırlar" şeklinde konuştu."40 ile 70 yaş arasındaki her 2 kişiden bir tanesinde bu sorun ortaya çıkmaktadır"İktidarsızlık sorununun erkeklerde 40 ile 70 yaş arasında dünya ortalamasının yüzde 52 olduğunu dile getiren Op. Dr. İskender Nesimoğlu, "Bu yaş grubundaki yarıdan fazla erkekte her 2 kişiden bir tanesinde bu sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun varlığı vardır. Biz bunu hafif, orta ve şiddetli olarak üç gruba ayırmaktayız. Peki bunları yapan sebepler nelerdir? Bunları yapan nedenlerin en başında damarsal problemlerin olduğu gözükmektedir. Damar sertliği, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, hipertansiyon bunlara sebep olmaktadır. Ayrıca hormonal bozukluklar, doğuştan gelen ya da sonradan oluşan anatomik bozukluklar, bazı şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar, böbrek yetmezlikleri, psikolojik nedenler, depresyon bunların başlıcalarıdır. En sık olan karşılaştığımız durum ise, damar bozuklukları, damarsal nedenlere bağlı olarak meydana gelen iktidarsızlıklar karşımıza gelmektedir" ifadelerini kullandı."Hasta ağrı ve acı duymamaktadır"Bu hastalığın çözümü için çeşitli tedavi yöntemlerinin olduğunu ifade eden Nesimioğlu, "Öncelikle bu hastalığa neden olan sebebi bulup buna yönelik tedavi yapmak ilk başlangıçtaki amaçtır. Bunun için de gelen hastalara öncelikle bu hastalığa sebep olan yani iktidarsızlığa sebep olan nedeni ortaya çıkartmak, ondan sonra bunun derecesini saptamak başlangıçta yapılması gereken işlemlerdir. Biz burada özellikle sebep olarak en çok karşılaştığımız damarsal nedenlere bağlı iktidarsızlıklarda yeni bir tedavi yönteminden söz etmek istiyoruz. Bu da şok dalgası. Bu son derece etkili, son derece sonuç alınan ve son derece uygulanabilirliği çok kolay olan bir tedavi yöntemidir. Hastanın hastaneye yatmasına gerek kalmamaktadır. Uygulanması gereken tür 6 seanstır. Her seans aşağı yukarı 10-15 dakika sürmekte, hiçbir komplikasyonu, hiçbir yan etkisi olmamaktadır. Hasta ağrı ve acı duymamaktadır. Hasta tedaviden sonra işine gidebilmektedir ve 6 seanstan sonra hasta da belirgin şekilde değişimler olmaya başlamaktadır. Bu tedavideki yöntem veya bu tedavinin sağladığı sonuç hasta da yeni damarların oluşmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da hastada bu tedavi yöntemi daha kalıcı, daha uzun süre etkisini gösterecek bir tedavi yöntemidir" diye konuştu.