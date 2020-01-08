Haberler » Güncel » İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde anlamlı tören - Haber

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde anlamlı tören

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından fakülte içerisinde yer alan Dekanlık Konferans Salonu'na, 1994-96 yılları arasında fakülte dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. İhsan Erkul'un adı verildi.

08.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:29 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde anlamlı tören
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından fakülte içerisinde yer alan Dekanlık Konferans Salonu'na, 1994-96 yılları arasında fakülte dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. İhsan Erkul'un adı verildi.

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katıldı. İsim verme törenin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine değerli katkılar sunan ve 2019 yılı içinde emekli olan Prof. Dr. Nurhan Aydın ve Prof. Dr. Senem Besler'in emeklilik törenleri gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca fakülte yönetiminin göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri akademik personelle paylaştığı akademik genel kurul toplantısı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, İhsan Erkul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22   Afganistan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü - Haber
12:22   Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası - Haber
12:22   Hava yolu şirketleri İran'dan geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştiriyor - Haber
12:22   Avusturya'da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak - Haber
12:22   Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:22:25