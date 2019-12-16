İKV 'de Zeytinoğlu yeniden Başkan

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun yeniden vakfın başkanı seçildi. Zeytinoğlu'nun Başkan Seçildiği İKV' yönetimineTÜSİAD BaşkanıSimone Kaslowski, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç 'ta girdi.Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı görevini sürdüren Zeytinoğlu, İKV Başkanlığının yanı sıra TOBB Başkan yardımcılığı görevinide sürdürüyor

Olağan Genel Kurul'un açılışında konuşan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV'nin 54. yılında Türkiye-AB ilişkileri uzmanı olarak yola devam ettiğini söyledi. Dünyanın önemli bir dönemden geçtiğini belirten Zeytinoğlu, liberal düzen yerine popülizmin öne çıktığını ifade etti. Son dönemde AB içindeki reform çalışmaları, AB'nin kurumlarındaki değişiklikler ve Brexit sürecini yakından takip ettiklerine değinen Zeytinoğlu, geçtiğimiz yıl Gümrük Birliği ve vize görüşmelerinde bir ilerleme olmadığını ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ilişkileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

AB'nin Türkiye'deki mültecilere yönelik 3 milyar dolarlık yardımının yanında yeni katkı vermesinin beklendiğini anlatan Zeytinoğlu, Türkiye'nin katkıları olmasa mültecilerin AB'ye 60-80 milyar Euro maliyeti olacağını ve AB'nin Türkiye'ye bu konuda daha çok destek vermesi gerektiğini ifade etti. 72 kriterden 66'sının yerine getirilmesine rağmen Türkiye'ye vize serbestisi sürecinin kolaylaşmak yerine daha da zorlaştığını belirten Zeytinoğlu, sorunların çözümü için gerekli şartın Türkiye'nin tam üyeliği olduğunu yineledi. Zeytinoğlu, İKV'nin bu süreçte sorunları çözebilmek için var olduğunu ve böyle zamanlarda kuruma olan ihtiyacın daha da arttığını ekledi.