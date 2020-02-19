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İl Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı

2020-2021 yılı İl Av Komisyon Toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç başkanlığında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

19.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:49İl Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı
2020-2021 yılı İl Av Komisyon Toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleşen toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Gençlik Hizmetleri ve Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Çevre Dostları Derneği ve Avcı Dernek Başkanlarını katılım sağlayarak, Merkez Av Komisyonunda değerlendirilmek üzere toplantı gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirtti.

Toplantının ana gündemini oluşturan "avlanılmasına izin verilen av hayvanları, koruma altına alınan av hayvanları, avlatılması talep edilen türler ve av hayvanlarının tabii ortamlarda çoğalmalarını sağlamak maksadıyla avlanmanın yasaklanacağı sahalar" gibi konular görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Sadık, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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