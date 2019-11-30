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İl Başkanı Altınsoy: "Aksaray Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray'ın Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

30.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:03İl Başkanı Altınsoy:
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray'ın 'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'u ziyaret etti. İl Başkanı Altınsoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Emniyet Müdürü Kolcu'ya görevinde başarılar diledi. Aksaray'ın Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Altınsoy, emniyet teşkilatının ülkemizin huzur ve güvenliği için önemini dile getirerek, "AK Parti olarak her zaman polisimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hem ilimizde hem de ülke genelinde huzurun ve güvenliğin sağlanması noktasında emniyet teşkilatımızla birlikte hareket etmeli ve onlara yardımcı olmalıyız. Biz AK Parti Aksaray il teşkilatı olarak, ilimizin güvenliği ve huzuru konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci de aklıselim içinde polisimizle, askerimizle ve milletimizin feraseti ile atlatacağız" diye konuştu.

Ziyarette Aksaray'ın güvenlik tedbirleri ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Emniyet Müdürü Kolcu da, "Aksaray, vatandaşlarımızın güvenle vakit geçirebildiği huzurlu bir şehir. Her anlamda hızla gelişme eğiliminde olan şehrimizin asayiş ve güvenliğini muhafaza etmek ve daha iyi standartlara taşımak da bizim görevimiz. İlimiz için faydalı olacak projelerde fikir alışverişinde bulunmaya azami önem veriyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin" dedi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Türkiye, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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