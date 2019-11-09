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İl Başkanı Altınsoy: "Çocuklarımız için geleceğe nefes olmalıyız"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm Aksaraylıları 11 Kasım 2019 saat 11.11'de, 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak hedefi ile başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaya davet etti.

09.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:28İl Başkanı Altınsoy:
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm Aksaraylıları 11 Kasım 2019 saat 11.11'de, 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak hedefi ile başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına katılmaya davet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da büyük ilgi ile karşılanan kampanya kapsamında 81 ilde, 11 Kasım'da saat 11.11'de, 11 milyon fidan, dikim için belirlenmiş olan 2023 alanda toprakla buluşturulacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ormanların, yaşadığımız dünyanın oksijen kaynağı olmasının yanında, erozyon, kuraklık ve sel felaketlerini önlediğini, yabani hayvanların evi olduğunu, insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunduğunu belirtti. Ormanların dünyanın akciğerleri de olduğunu hatırlatan Başkan Altınsoy, "Bu nedenle dikilecek bir fidanın bile dünyamız için ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Çocuklarımız için geleceğe nefes olmalıyız. Tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilecek, yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı fidan dikme programına tüm vatandaşlarımızı daha yeşil bir Türkiye için el ele, gönül gönüle bu seferberliğe destek olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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