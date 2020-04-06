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İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü

AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, toplantıda Adıyaman'ın genel durumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı.

06.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:52
İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü
AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, toplantıda Adıyaman'ın genel durumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı.

AK Parti il teşkilatında video konferansla toplantıya katıldıklarını belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il başkanları toplantımızı video konferans yöntemiyle yaptık. Zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin etkinliğini ve koordinasyonunu sağlıyor, bir yandan salgının boyutlarını ve kontrol edilebilirlik sınırlarını gözetiyor, diğer yandan ekonomiye ve hayatın dinamizmine ilişkin önlemler alırken bir diğer yandan da liderliğini yaptığı partisinin her bir teşkilatıyla yılmadan, yorulmadan toplantılarını yapıyor. Bu tablo karşısında duygulanmamak elde değil. İki gün süren toplantımızın ilk günün de teşkilat çalışmalarımızı ve Adıyaman'ımızın genel durumuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdik. Özellikle bu süreçte 65 yaş ve üstü üyelerimizin aranması ve kurumlarımızdan gelen talep ve istekleri ayrıca önerilerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la paylaştık. Sağlık müdürlüğümüzün tanı kitleri ile ilgili yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra göç idaresi çalışanlarımızın bu süreçte yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi ve yine salgınına karşı şehre giriş çıkışlarla ilgili yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında taleplerimiz oldu. Bu konuların yanı sıra Fransa örneğinden yola çıkarak dünya ölçeğinde sağlık alanına en büyük yatırımın AK Parti iktidarımız eliyle ülkemizde yapıldığını, yapılan bu yatırımların korona salgınıyla birlikte ne kadar hayati öneme sahip olduğunu, söz konusu yatırımları vatandaşlarımızın bilgisine sunulması için bir veri tabanının oluşturulması önerisinde bulunduk. Talep ve isteklerimizi tek tek not alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir süre sonra tekrar il teşkilatımıza bağlanarak sorunların ilgili bakanlıklara iletildiğini bilhassa tanı kitleriyle ilgili sorununun çözüme kavuşturulduğunu duyurması hepimizi mutlu etmiştir. Elbette bu salgınla birlikte önceliklerimiz de değişmiş oldu. Sıkıntılı bu ortamda dahi geleceğe dair umut, beklenti ve hedeflerin canlı tutulması hayati değer taşıyor. İl başkanları toplantımızda bu hissiyatı, bu heyecanı bir kez daha yaşadık. Toplantı sonunda tüm hemşehrilerimize sevgi ve selamlarını ileten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Adıyaman, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü - Haberler

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