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İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı.

27.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:31 İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısına katıldı
AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Milletvekili Mustafa Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve il başkanları katıldı. Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız, Antalya Milletvekilimiz Mustafa Köse'nin Başkanlığında Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantımızı İstanbul'da gerçekleştirdik. Bilecik'imiz için durmadan çalışıp istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Alınan kararlar hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Öte yandan İl Başkanı Karabıyık, bu toplantı sonrası Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na da katıldı. - BİLECİK

Marmara Bölgesi, AK Parti, Antalya, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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