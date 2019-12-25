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İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecikli gençlerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

25.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:27 İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi
AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecikli gençlerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemeğe Bilecikli gençler katıldı. Yemek sonrası bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "İlimizdeki gençlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı yakaladık. Her fırsatta genç kardeşlerime vakit ayırmaya, onları dinlemeye çalışıyorum. Davetimi kırmayarak katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Sizler söz sahibi olacaksınız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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